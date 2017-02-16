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’dan ilan-ı aşk

Otilia’dan ilan-ı aşk
Bir süredir aşk yaşayan popçu Sinan Akçıl'la Rumen şarkıcı Otilia, ilk kez bir etkinliğe birlikte katılıp aynı mekanda gazetecilerin karşısına çıktı. Önceki gün Kocaeli 41 Burda AVM'de konser veren ünlü popçuyu aşkı da yalnız bırakmadı. Hayranlarının Sevgililer Günü'nü kutlayan Akçıl'ın 6 dilde 'Seni Seviyorum' derken 'yla göz göze gelmesi dikkat çekti.

Güzel şarkıcı 'ın şarkılarına çığlık atarak eşlik ederken zaman zaman da cep telefonuyla konseri videoya aldı. Kulisteki tahtaya 'Sinan Akçıl Seni Seviyorum' diye yazan güzel popçu aşkını ilan etti.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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