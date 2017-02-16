Otilia’dan ilan-ı aşk

Bir süredir aşk yaşayan popçu SinanAkçıl'la Rumen şarkıcı Otilia, ilk kezbir etkinliğe birlikte katılıp aynı mekandagazetecilerin karşısına çıktı. Önceki günKocaeli 41 Burda AVM'de konser verenünlü popçuyu aşkı da yalnız bırakmadı.Hayranlarının Sevgililer Günü'nü kutlayanAkçıl'ın 6 dilde 'Seni Seviyorum' derkenOtilia'yla göz göze gelmesi dikkat çekti.
Güzel şarkıcıSinan Akçıl'ınşarkılarına çığlıkatarak eşlikederken zamanzaman da ceptelefonuyla konserivideoya aldı.Kulisteki tahtaya'Sinan Akçıl SeniSeviyorum' diyeyazan güzel popçuaşkını ilan etti.
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