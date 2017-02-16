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Melekle kapışma

Melekle kapışma
Genç ve güzel oyuncu Melisa Şenolsun, New York'ta dünyaca ünlü model Adriana Lima'yla boks ringinde karşı karşıya geldi. Maybelline New York'un iki güzel marka elçisi, ringde eğlenceli anlar yaşadı. Şenolsun'la New York Moda Haftası'ndaki defilelere boks yaparak hazırlanan Brezilyalı manken, birbirinden renkli pozlar verdi.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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