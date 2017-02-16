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Klasiği bozmadı

Klasiği bozmadı
Uzun süredir Yağmur Tanrısevsin'le birlikte olan Oğuzhan Koç, Sevgililer Günü'nde oyuncu aşkına hediye seçerken iki klasiği tercih etti. 'e bir demet kırmızı gül veren Koç, sevgilisine de 'toy poodle' cinsi iki de kaniş aldı. Güzel oyuncu da Koç'un bu hediyeleriyle objektife işte böyle mutluluk pozu verdi...
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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