Kırmızıya büründüler

Güzel oyuncu Burcu Kara'yla yönetmen eşi Fırat Parlak, Sevgililer Günü'nde aşkın rengi kırmızıya büründü. Geçen yıl şubat ayında nikah masasına oturan ikilinin bir örnek giyinmesi "İşte aşkın uyumu!" dedirtti. Kara ile Parlak'ın bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.