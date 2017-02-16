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Issız adam

Issız adam
Demet Şener'le boşanma davası 3 Mart'a ertelenen İbrahim Kutluay, önceki akşam Cihangir'deydi. Geçtiğimiz günlerde Şener'le aynı mekanda pişti olan eski basketbolcu, o geceyle alakalı sorulan sorular karşısında sessiz kaldı. Keyifsiz İbo'yu görenler 'Issız adam' benzetmesi yaptı.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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