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Demet Şener'le boşanma davası 3 Mart'a ertelenen İbrahim Kutluay, önceki akşam Cihangir'deydi. Geçtiğimiz günlerde Şener'le aynı mekanda pişti olan eski basketbolcu, o geceyle alakalı sorulan sorular karşısında sessiz kaldı. Keyifsiz İbo'yu görenler 'Issız adam' benzetmesi yaptı.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Gazete
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