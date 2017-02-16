Demet Şener'le boşanma davası 3 Mart'a ertelenen İbrahim Kutluay, önceki akşam Cihangir'deydi. Geçtiğimiz günlerde Şener'le aynı mekanda pişti olan eski basketbolcu, o geceyle alakalı sorulan sorular karşısında sessiz kaldı. Keyifsiz İbo'yu görenler 'Issız adam' benzetmesi yaptı.