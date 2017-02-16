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En güzel öpücük

En güzel öpücük
Bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için gün sayan Berkay'la Özlem Şahin'den duygusal paylaşım… Sevgililer Günü'nü Dubai'de kutlayan ikili, çölde safari yaptı. "Bebeğimiz erkek olursa Murat Yaman, kız olursa Arya adını vereceğiz" diyen ünlü popçu, hamile eşinin büyüyen karnını da "Aşklarım" diyerek böyle öptü.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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