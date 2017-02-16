Çiçek gibi jest

Geçtiğimiz hafta Gizem Karaca'yla nişanlanan işletmeci Kemal Ekmekçi, Sevgililer Günü'nde aşkının gönlünü bir kez daha fethetti. Sabah nişanlısını çiçeklerle mutlu eden Ekmekçi, gece de romantik yemekle Karaca'yı mest etti. Karaca, nişanlısının çiçek jestini de "Bize her gün Sevgililer Günü" notuyla paylaştı.