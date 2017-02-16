Çek güzeli deve güreşinde

Monaco'da yaşayan Türk zengin BurakÖymen'le geçen yıl Didim Akbük'te düzenlenen köydüğünüyle evlenen Çek model Tereza Maxova tamTürk oldu... Sık sık ülkemizi ziyaret edip Ege'de tatilintadını çıkaran Maxova, Muğla Milas'ta gelenekselolarak düzenlenen deve güreşlerini izledi. Köy halkıylamüsabakayı yakından takip eden güzel model, Milaslıkadınların el emeği şalını takmayı ihmal etmedi.
Deve güreşi boyunca Türk lezzetlerini detadan Tereza Maxova, bu anlarını sosyal medyadatakipçileriyle paylaştı. Yöre halkının büyük ilgigösterdiği Çek model, daha sonra Bodrum'da küçükbir gezintiye çıktı. Bodrum esnafıyla da sohbet edipbol bol alışveriş yapan Maxova'nın bu halleri "Yüzügibi gönlü de güzel" dedirtti.
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