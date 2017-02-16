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Çek güzeli deve güreşinde

Geçtiğimiz yıl Türk işadamı ’le Didim’de köy düğünüyle evlenen , ülkemize alıştı. Çek model, geçtiğimiz gün Milaslı köylüler ile birlikte geleneksel deve güreşlerini izledi.

Çek güzeli deve güreşinde
Monaco'da yaşayan Türk zengin Burak Öymen'le geçen yıl Didim Akbük'te düzenlenen köy düğünüyle evlenen Çek model Tereza Maxova tam Türk oldu... Sık sık ülkemizi ziyaret edip Ege'de tatilin tadını çıkaran Maxova, Muğla Milas'ta geleneksel olarak düzenlenen deve güreşlerini izledi. Köy halkıyla müsabakayı yakından takip eden güzel model, Milaslı kadınların el emeği şalını takmayı ihmal etmedi.

Deve güreşi boyunca Türk lezzetlerini de tadan , bu anlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Yöre halkının büyük ilgi gösterdiği Çek model, daha sonra Bodrum'da küçük bir gezintiye çıktı. Bodrum esnafıyla da sohbet edip bol bol alışveriş yapan Maxova'nın bu halleri "Yüzü gibi gönlü de güzel" dedirtti.

Özge GÜRCAN
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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