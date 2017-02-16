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‘Bize hep 14 şubat

‘Bize hep 14 şubat
Oğulları Azur Benan'ı 10 Ocak'ta kucaklarına alan Gülşen'le Ozan Çolakoğlu, önceki gün evlerinin de bulunduğu Zorlu'daydı. Mağazaları dolaşıp oğulları için alışveriş yapan çift, 14 Şubat'la ilgili ise "Biz birbirimizi her gün seviyoruz. Her günümüz Sevgililer Günü" dedi.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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