‘Bize hep 14 şubat

Oğulları Azur Benan'ı 10 Ocak'ta kucaklarına alan Gülşen'le Ozan Çolakoğlu, önceki gün evlerinin de bulunduğu Zorlu'daydı. Mağazaları dolaşıp oğulları için alışveriş yapan çift, 14 Şubat'la ilgili ise "Biz birbirimizi her gün seviyoruz. Her günümüz Sevgililer Günü" dedi.