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Beren’e özel şarkı

Beren’e özel şarkı
, önceki akşam 'Aşk'a Şarkılar' isimli konserini Zorlu PSM Ana Tiyatro Sahnesi'nde verdi. Ünlü popçu, Sevgililer Günü'nde verdiği konserde Beren Saat'in en sevdiği şarkı olan 'Kirli Beyaz Kedi'yi eşine hediye olarak seslendirdi.
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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