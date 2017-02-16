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Aşka geldiler

14 Şubat, 2 ünlü ismi aşka getirdi. Güzel oyuncular ’yle , Sevgililer Günü’nde sır gibi sakladıkları sevgililerini ilan etti. Sevi’nin aşkı spor eğitmeni Elmas’ınki ise bankacı...

Aşka geldiler
Tüm sevenlerin birbirlerine bağlılığını bir kez daha gösterdiği Sevgililer Günü, iki ünlü ismin aşk itirafına sahne oldu. Son dönemde spor aşkıyla yanıp tutuşan Merve Sevi'nin bu merakında birlikte olduğu spor eğitmeninin etkisi büyük… Zira güzel oyuncu, 14 Şubat'ta spor eğitmeni Çalkan Algün'le birlikte olduğunu duyurdu. , aşkının boynuna sarıldığı kareyi "Millet yeni doğanını saklar, ben de onu… Şaka şaka kimseden kaçtığım yok. 1 Ocak'ta 'evet' dedim" notuyla paylaştı.

MUTLULUĞU BULDULAR...
Güzel oyuncu, böylece yeni yılın ilk gününde evlilik teklifi aldığını da açıklamış oldu. Bir aşk itirafı da Naz Elmas'tan geldi. Geçen yaz Hakan Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra adı kimseyle anılmayan güzel oyuncu, mutluluğu bankacı Cemre Bozer'de buldu. Aşkıyla çekilen fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, takipçilerinin de Sevgililer Günü'nü kutladı. Bozer'in Elmas'la güldükleri anı "Ne olursa olsun sevdiğinle beraber olduğun gündür bizim günümüz… Hep güzel yüzün gülsün Nazom" notuyla paylaşması "Naz, aradığı aşkı buldu" dedirtti.


Merve Sevi'nin Çalkan Algün'le bu yaz nikah masasına oturacağı konuşulurken güzel oyuncunun parmağındaki yüzük de gözden kaçmadı.

Ebru KAZIKTAŞ
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  • 16 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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