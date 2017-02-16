Aşka geldiler

Tüm sevenlerin birbirlerine bağlılığını bir kez daha gösterdiği Sevgililer Günü, iki ünlü ismin aşkitirafına sahne oldu. Son dönemde spor aşkıyla yanıp tutuşan Merve Sevi'nin bu merakında birlikte olduğu spor eğitmeninin etkisi büyük… Zira güzel oyuncu, 14 Şubat'ta spor eğitmeni Çalkan Algün'le birlikte olduğunu duyurdu. Merve Sevi, aşkının boynuna sarıldığı kareyi "Millet yeni doğanını saklar,ben de onu… Şaka şaka kimseden kaçtığım yok.1 Ocak'ta 'evet' dedim" notuyla paylaştı.
MUTLULUĞU BULDULAR...
Güzel oyuncu, böylece yeni yılın ilk gününde evlilik teklifi aldığını da açıklamış oldu. Bir aşk itirafı da NazElmas'tan geldi. Geçen yaz Hakan Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra adı kimseyle anılmayan güzel oyuncu, mutluluğu bankacı Cemre Bozer'de buldu. Aşkıyla çekilen fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, takipçilerinin de Sevgililer Günü'nü kutladı. Bozer'in Elmas'la güldükleri anı "Ne olursaolsun sevdiğinle beraber olduğun gündürbizim günümüz… Hep güzel yüzün gülsünNazom" notuyla paylaşması "Naz, aradığıaşkı buldu" dedirtti.
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