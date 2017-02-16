Arnold hatırası

Geçtiğimiz gün eşi Emina Sandal'la Grammy Töreni'ne katılmak için ABD'ye giden Mustafa Sandal, dün güzel bir sürprizle karşılaştı. Musti, kaldıkları otelde efsane aktör Arnold Schwarzenegger ile karşılaşıp poz verdi. Musti, bu kareye de "Sevgililer Günümüz'ü ilk kutlayan Terminatör oldu. Arnold, sohbeti ve samimiyeti ile sabah sabah bizi büyüledi" diye yazdı.