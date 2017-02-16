Angelina Jolie ve Ronaldo Türk dizisinde!

Sinema oyuncusu Angelina Jolie ile futbolcu Cristiano Ronaldo'nun da rol alacağı, Suriyeli sığınmacı bir ailenin konu edildiği 3 sezonluk Türk dizisinin fragman çekimleri Gaziantep'te tamamlandı.

"Hayat Köprüsü" adlı dizinin yönetmeni Eyüp Dirlik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeye "Ya orada kalıp öleceksiniz, ya da buraya gelip yaşayacaksınız" sloganıyla başladıklarını söyledi.

Hayattaki bir gerçeği diziye dönüştüreceklerini belirten Dirlik, fragman çekimleri gerçekleştirilen proje için mart ayı sonunda tüm ekiple çalışmalara başlayacaklarını aktardı.





Filmin oyuncu kadrosuna ilişkin de bilgiler veren Dirlik, şunları söyledi:

"Dünyaca ünlü isimler, bu projeye katkıda bulunmak üzere Gaziantep'e gelecekler. Bazı uluslararası yardım kuruluşlarıyla irtibat halindeyiz. Görüşmeler yaptık ve projemize destek vereceklerinin sözünü aldık. Onlar da Gaziantep'e gelerek projemize dahil olacak. Ronaldo ve Jolie bunlardan birkaçı. Zaten her iki isim de yardımlar konusunda katkı sağlayan isimlerden. Onların zamanları biraz sıkıntılı olabiliyor ama zamanlamayı bir şekilde ayarlayacağız."

Dirlik, fragmanın Gaziantep'teki son çekimlerin ardından tamamlandığını, montaj aşamalarını gerçekleştirdikten sonra bazı Orta Doğu ülkeleriyle temasa geçerek projeyi uluslararası hale getireceklerini kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de projeye destek verdiğini aktaran Dirlik, "Türkiye ile Suriye çok yakın, hatta birçok benzer özellikleri var. Suriye'den göç eden bir aileyi konu alıyoruz dizimizde. Tabii ki içerisinde dram var ama onunla sınırlı değil. Göç eden bir ailenin yaşadıklarını konu alıyoruz. İçerisinde aşk, dram, aile bağları, yaşama mücadelesi var. Bir şekilde göç eden ailelere katkı sağlamaya çalışacağız." diye konuştu.

BAŞROL OYUNCULARI HEYECANLI

Dizinin başrol oyuncularından Perihan Savaş, mart sonunda yeniden Gaziantep'e gelerek yoğun bir çekim sürecine gireceklerini belirtti.

Suriyeli sığınmacıların Gaziantep'teki yaşamları ve kentin misafirperverliğinin anlatılacağı dizide, herkesin kendine ait bir hikaye bulabileceğini aktaran Savaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Mülteciler şu an ülkemizdeki en önemli konulardan birisi. Güzel bir proje. Dünyanın kapılarını kapattığı bir dönemde biz kapılarımızı açtık ve baş tacı yaptık. Bunu tüm dünyaya anlatmak istiyoruz. Çünkü burada nasıl yaşadıklarını herkes merak ediyor. Bu proje için biraz da insanlık dersi diyebiliriz aslında."

Dizinin sosyal boyutunun da bulunduğunu dile getiren Savaş, proje nedeniyle heyecanlandığını belirterek, "Beni bu dizide seyirci biraz farklı görecek ama bunu biraz da ben istedim. Çünkü ben bir oyuncuyum ve oyuncunun her rolü oynaması gerekene inananlardanım. Biraz kötüyü oynayacağım ama sonunda neden kötü olduğumun haklılığı çıkacak." dedi.

Oyunculardan Mustafa Yabaş da çalışmanın çok önemli arayışların sonucu olduğunu, projenin kendisini heyecanlandırdığını anlattı.

Bir süre Beyrut'ta yaşadığını hatırlatan Yabaş, Gaziantep'in mülteciler konusunda yaptıklarını çok duyduğunu, o yüzden bu çalışmanın da kentte yapılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Yabaş, projenin duygu yüklü bir çalışma olduğunu sözlerine ekledi.