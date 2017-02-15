Şiirler Rihanna’ya

Sanat hayatındaki 40. yılını özel albümüyle taçlandıran Ahmet Selçuk İlkan, önceki gün Zorlu AVM'deydi. AVM içindeki Rihanna balmumu heykeliyle fotoğraf çektiren ünlü sanatçı, "Bundan sonra şiirlerimi ve şarkılarımı Rihanna için yazacağım" diyerek herkesi güldürdü.