En son reklam anlaşmasından 1 milyon 200 bin alan seksi popçu, mutfakta hünerlerini sergilediği Şen Piliç'in 31 saniyelik reklamlarından ise iddiaya göre 500 bin lirayı cebine indirdi. Hadise, böylece saniyede 16 bin lira kazanmış oldu… Bu arada geçen ay da Çetmen Mobilya'nın 43 saniyelik reklam filminde oynayan Demet Akalın ise kampanya için iddiaya göre yine yüklü bir miktar olan 650 bin liraya anlaşmıştı...
Saniyesi 16 bin lira
Güzel şarkıcı Hadise mutfağa girdi cebi ‘şen’lendi. Marka yüzü olduğu firma için 31 saniyelik reklam filmi çeken popçu, iddialara göre 500 bin lirayı kaptı!..
En son reklam anlaşmasından 1 milyon 200 bin alan seksi popçu, mutfakta hünerlerini sergilediği Şen Piliç'in 31 saniyelik reklamlarından ise iddiaya göre 500 bin lirayı cebine indirdi. Hadise, böylece saniyede 16 bin lira kazanmış oldu… Bu arada geçen ay da Çetmen Mobilya'nın 43 saniyelik reklam filminde oynayan Demet Akalın ise kampanya için iddiaya göre yine yüklü bir miktar olan 650 bin liraya anlaşmıştı...
Etiketler: Hadise
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Gazete
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