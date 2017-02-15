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Polemiğe geçit yok

Polemiğe geçit yok
Genç popçu Atiye, önceki gün Venezia Mega Outlet'te bir radyo programına katıldı. Amacının müzik listelerine girmek olmadığını sadece iyi şarkılar yapmak olduğunu söyleyen , "Bütün meslektaşlarıma saygı duyuyorum" diyerek de polemikten kaçındı.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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