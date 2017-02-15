Yol Durumu
  1. 14 Şubat klasiği
  2. Güldüren mutluluk

Öpücük pozu

Öpücük pozu
Kendine has eti tuzlama hareketiyle tüm dünyada fenomen olan Nusret Gökçe de takipçilerinin Sevgililer Günü'nü kutladı. Bir dananın öpmesi için yanağını uzatan Gökçe, bu karesiyle güldürdü. Ünlü işletmecinin bu paylaşımı "Nusret yine farklı tarzını konuşturdu" şeklinde yorumlandı.
Etiketler:
  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar