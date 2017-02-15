Öpücük pozu

Kendine has eti tuzlama hareketiyle tüm dünyada fenomen olan Nusret Gökçe de takipçilerinin Sevgililer Günü'nü kutladı. Bir dananın öpmesi için yanağını uzatan Gökçe, bu karesiyle güldürdü. Ünlü işletmecinin bu paylaşımı "Nusret yine farklı tarzını konuşturdu" şeklinde yorumlandı.