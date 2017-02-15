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Ömürlük hediye!

, ’ye hayatının en güzel yaş günü hediyesini verdi. Ünlü çift, önceki akşam Beverly Hills’te Arnavut güzelin doğum gününde evlendi. Teras katındaki nikah töreni İngilizce olarak yapıldı.

Ömürlük hediye!
Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman'la Arnavut güzeli Almeda Abazi aşkında mutlu son… Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan çift, önceki gün dünyaca ünlü Beverly Wilshire Hotel'de gerçekleşen düğünle Hollywood manzaralı gün batımında bir ömür mutluluğa 'evet' dedi. Lüks otelin terasında İngilizce olarak kıyılan nikahta genç çifti, aile ve yakın dostlarından oluşan 40 kişilik davetli grubu da yalnız bırakmadı.

YILDIZLARIN TERCİHİ OTEL
Yan flüt ve keman eşliğinde karşılanan davetlilerin nikah için yerlerini almaları sonrası Sayışman ve Abazi alkışlar arasında terasa çıktı. Nikahta 'ın şahitliğini Hong Kong'ta modellik yaparken aynı evi paylaştığı yakın arkadaşı Amerikalı model Taber Maier yaparken, Abazi'nin şahitliğini ise gazeteci Barbaros Tapan üstlendi. Ünlü çift, nikahın ardından birçok yıldızın da müdavimi olduğu Beverly Wilshire Hotel'in Royal Suite'inde gerçekleştirilen düğünde de dostlarıyla birlikte doyasıya eğlendi.

EL İŞİ DANTEL GELİNLİK
2008 Miss Globe Güzeli , Feryal Usta imzalı Fransız dantel ve kristal boncuklarla süslü, el işi gelinliğiyle büyük beğeni topladı. Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ise Tom Ford markalı bir smokiniyle oldukça şıktı. Çift düğün şarkısı olarak Beyonce'nin 'Halo' şarkısını tercih etti. Şarkı, nikah sırasında müzisyenler tarafından canlı olarak çalındı. Çiçeği burnunda evli çift, balayı için ise Hawaii'ye gidecek… Çift nikahın ardından da "Allah herkese beraber yaşlanacağı insanlarla birlikte olmayı nasip etsin" mesajıyla da mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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