Ömürlük hediye!

Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi’ye hayatının en güzel yaş günü hediyesini verdi. Ünlü çift, önceki akşam Beverly Hills’te Arnavut güzelin doğum gününde evlendi. Teras katındaki nikah töreni İngilizce olarak yapıldı.
Yakışıklı oyuncu TolgahanSayışman'la Arnavut güzeliAlmeda Abazi aşkında mutluson… Yaklaşık 2 yıldır birlikte olançift, önceki gün dünyaca ünlü BeverlyWilshire Hotel'de gerçekleşen düğünleHollywood manzaralı gün batımındabir ömür mutluluğa 'evet' dedi.Lüks otelin terasında İngilizce olarakkıyılan nikahta genç çifti, aile ve yakındostlarından oluşan 40 kişilik davetligrubu da yalnız bırakmadı.
YILDIZLARIN TERCİHİ OTEL
Yan flüt ve keman eşliğinde karşılanan davetlilerin nikah için yerlerini almaları sonrası Sayışman ve Abazi alkışlar arasında terasa çıktı. Nikahta Tolgahan Sayışman'ın şahitliğini Hong Kong'ta modellik yaparken aynı evi paylaştığı yakın arkadaşı Amerikalı model Taber Maier yaparken, Abazi'nin şahitliğini ise gazeteci Barbaros Tapan üstlendi. Ünlü çift, nikahın ardından birçok yıldızın da müdavimi olduğu Beverly Wilshire Hotel'in RoyalSuite'inde gerçekleştirilen düğünde de dostlarıyla birlikte doyasıya eğlendi.
EL İŞİ DANTEL GELİNLİK
2008 Miss Globe Güzeli Almeda Abazi, Feryal Usta imzalı Fransız dantelve kristal boncuklarla süslü, el işi gelinliğiyle büyük beğeni topladı. Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ise Tom Fordmarkalı bir smokiniyle oldukça şıktı. Çift düğün şarkısı olarak Beyonce'nin'Halo' şarkısını tercih etti. Şarkı, nikah sırasında müzisyenler tarafından canlı olarak çalındı. Çiçeği burnunda evli çift, balayı için ise Hawaii'ye gidecek… Çift nikahın ardından da "Allah herkeseberaber yaşlanacağı insanlarla birlikteolmayı nasip etsin" mesajıyla da mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.
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