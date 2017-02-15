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Mali eski eşini unutmadı

Mali eski eşini unutmadı
Mehmet Ali Erbil'den 14 Şubat'ta eski eşine güzel jest… Erbil, Nergis Kumbasar'a orkide gönderdi. Kumbasar da bu anı "Her Sevgililer Günü'nde aynı düşünceli zarif davranış. İlişkiler şekil değiştirebilir ama sevgi gerçekse hep kalır. Teşekkür ederim Erbilciğim" notuyla yayınladı.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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