Yol Durumu
  1. MALİ eski eşini unutmadı
  2. Ömürlük hediye!

Maldivler’de çifte kutlama

2 ay önce evlenen Faslı güzel ’yle ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasının başarılı sunucusu , balayı için Maldivler’i seçti. İkili, 14 Şubat’la balayını birleştirdi.

Maldivler’de çifte kutlama
Geçtiğimiz yıl Londra'da başlayan aşklarını Türkiye ve Fas'ta gerçekleştirilen iki düğünle perçinleyen Murat Yıldırım ve İmane Elbani, önceki gün rüya gibi bir balayına çıktı. Dün Maldivler'e giden başarılı oyuncuyla Faslı eşi, 14 Şubat'ı da burada kutlayarak çifte mutluluk yaşadı.

Geceliği yaklaşık 5 bin liralık Shangri La Maldives'de konaklayan ünlü çift, turkuaz Hint Okyanusu'nun manzarası eşliğinde hem dinleniyor hem de romantik anlar yaşıyor. Aralık 2016'da evlenen ve işleri dolayısıyla balayını erteleyen ikilinin tatil için özellikle 14 Şubat'ı tercih ettiği öğrenildi
Etiketler: ,
  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar