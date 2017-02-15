Maldivler’de çifte kutlama

Geçtiğimiz yıl Londra'da başlayan aşklarını Türkiye ve Fas'ta gerçekleştirilen iki düğünle perçinleyen Murat Yıldırım ve İmane Elbani, önceki gün rüya gibi bir balayına çıktı. Dün Maldivler'e giden başarılı oyuncuyla Faslı eşi, 14Şubat'ı da burada kutlayarak çifte mutluluk yaşadı.
Geceliği yaklaşık 5 bin liralık Shangri LaMaldives'de konaklayan ünlü çift, turkuaz HintOkyanusu'nun manzarası eşliğinde hem dinleniyor hem de romantik anlar yaşıyor. Aralık 2016'da evlenen ve işleri dolayısıyla balayını erteleyen ikilinin tatil içinözellikle 14 Şubat'ı tercih ettiği öğrenildi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.