Güldüren mutluluk

Sosyal medyadaki paylaşımlarında sol elindeki tektaşla dikkat çeken ancak evlilik haberlerini her fırsatta yalanlayan oyuncu Ceyda Ateş, 14 Şubat'ı iş adamı sevgilisi Buğra Toplusoy'la ABD'de kutladı. Aşkıyla aylardır Miami'de yaşayan Ateş, böyle neşeli mutluluk pozu verdi.