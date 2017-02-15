Elif geldi Gül kaçtı

Bir dönem aralarından su sızmayan şimdi ise kanlı bıçaklı olan Elif Gönlüm'le Gül Gölge Saygı, önceki gün Unicef'in davetinde köşe kapmaca oynadı. Saygı, Gönlüm'ün aynı davete gelmesiyle mekanı terk etti. Gül Gölge Saygı'nın "Onun yüzünü görmek istemiyorum" dediği de konuşuluyor.



Aydın HAMZA