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Demet'e Kartal pençesi

Son dönemin parlayan yıldızları oyuncu ile futbolcu , sürpriz bir aşka yelken açtı. 24 yaşındaki ikili, iddiaya göre 1 aydır birlikte.

Demete Kartal pençesi
Kendi gibi oyuncu Yusuf Çim'le ilişkisi Ekim 2016'da biten Demet Özdemir, özel hayatında bir süre sessizliğe bürünse de artık işte de aşkta da kazanıyor… Garnier'in marka yüzü olan güzel oyuncu, 'Bir de Bizden Dinleyin' programında yer alan habere göre gönlünü Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'a kaptırdı. Bir gece kulübünde tanıştıkları öne sürülen ikilinin yaklaşık 1 aydır gizli gizli görüştüğü de konuşulanlar arasında…

'İŞİMİN ÖNÜNE GEÇMESİN '
Başlangıçta ünlü futbolcuya pas vermeyen oyuncu, bir diğer iddiaya göre yapılan jestler karşısında yelkenleri suya indirdi. Büyük aşk yaşayan 'le , ilişkilerini herkesten saklıyor. Ancak ikilinin yakın çevresine göre ünlü çift, kısa süre sonra birlikteliklerini dosta düşmana duyuracak. Bu gizlilikte özellikle gençlerin gönlünde taht kuran Özdemir'in "İlişkimin kariyerimin önüne geçmesini istemiyorum" demesi etkili.

SETE GÜL YAĞMURU
24 yaşındaki yıldız futbolcunun yaşıtı olan güzel oyuncuyu aşkına ikna etmesi hiç de kolay olmamış. Özyakup, ünlü oyuncunun rol aldığı dizi setine sürekli gönderdiği güllerle Özdemir'in kalbini çalmış.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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