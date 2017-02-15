Demet'e Kartal pençesi

Kendi gibi oyuncu Yusuf Çim'le ilişkisi Ekim2016'da biten Demet Özdemir, özel hayatındabir süre sessizliğe bürünse de artık işte de aşktada kazanıyor… Garnier'in marka yüzü olan güzeloyuncu, 'Bir de Bizden Dinleyin' programında yer alanhabere göre gönlünü Beşiktaşlı futbolcu OğuzhanÖzyakup'a kaptırdı. Bir gece kulübünde tanıştıklarıöne sürülen ikilinin yaklaşık 1 aydır gizli gizligörüştüğü de konuşulanlar arasında…
'İŞİMİN ÖNÜNE GEÇMESİN ' Başlangıçta ünlü futbolcuya pas vermeyenoyuncu, bir diğer iddiaya göre yapılan jestlerkarşısında yelkenleri suya indirdi. Büyük aşkyaşayan Demet Özdemir'le Oğuzhan Özyakup, ilişkileriniherkesten saklıyor. Ancak ikilinin yakın çevresine göreünlü çift, kısa süre sonra birlikteliklerini dosta düşmanaduyuracak. Bu gizlilikte özellikle gençlerin gönlündetaht kuran Özdemir'in "İlişkimin kariyerimin önünegeçmesini istemiyorum" demesi etkili.
SETE GÜL YAĞMURU
24 yaşındaki yıldız futbolcunun yaşıtı olan güzel oyuncuyu aşkına ikna etmesi hiç de kolay olmamış. Özyakup, ünlü oyuncunun rol aldığı dizi setine sürekli gönderdiği güllerle Özdemir'in kalbini çalmış.
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