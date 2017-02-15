Dedikoduya nokta

Geçen ay eşiyle zafer pozu vererek fotoğraf çektiren Yasemin Özilhan'la bu kareye sinirlendiği iddia edilen kayınvalidesi Emine Özilhan, önceki akşam Zorlu PSM'deki bir davete katıldı. Neşeli oldukları görülen gelin ile kayınvalide dedikodulara son noktayı koydu.