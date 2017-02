Fragmanının yayınlandığı ilk günden itibaren seyircide büyük merak uyandıran Şahan Gökbakar'ın yeni filmi 'Recep İvedik 5' önceki akşam Kanyon AVM Cinemaximum Sinemaları'nda düzenlenen görkemli galayla görücüye çıktı. Avrasya Gençlik Oyunları'na katılacak Milli takım kafilesini Makedonya'ya götüren Recep İvedik'in komik macerasını anlatan filmin galasına ünlü komedyen, kızları Ela'ya 8 aylık hamile eşi Selin Gökbakar ve yönetmen kardeşi Togan Gökbakar ile katıldı. Çok heyecanlı olduğunu vurgulayan başarılı komedyen, şunları söyledi:



MİLLİ DUYGULARIMIZ KABARDI

"Bizim için her yeni film daha fazla heyecan demek. Çünkü bir önceki film mevcut bir rakama ve beklentiye sahip oluyor. Onu geçmeye çalışıyoruz ve heyecanımız artıyor. Darısı diğer serilerin başına." Gala seyircisinin kahkahalara boğulduğu film, izleyenlerden tam not alırken gecede duygu dolu anlar da yaşandı. 'Recep İvedik' serisini insanları güldürmek için çeken Şahan Gökbakar, bu kez komediyi milli duygularla harmanladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kamyon şoförlerinin Recep İvedik'le birlikte uluslararası sportif arenada Türkiye'ye altın madalya kazandırmak için ter dökmelerinin komik dille anlatıldığı film, izleyenleri derinden etkiledi. Finaldeki 'Canım Türkiyem' şarkısı da Milli duyguları kabarttı…



İŞTE O ŞARKI

Destan yazarız sevginle Gurur duyarız renginle Hür doğduk biz hür yaşarız al bayrak gölgesinde Canım Türkiye kalpler seninle Tek yumruk hep birlikte Koşarız zaferlere Türkiye



UĞURUM KARIM

Hem yeni filminin hem de eşi Selin Gökbakar'la birlikte 1 ay sonra dünyaya gelecek olan kızları Ela'nın heyecanını yaşayan Şahan Gökbakar, "Eşim ve kızım yeni filmimizin uğuru" dedi.





Gökbakar, gala seyircisinden tam not alan filmin ardından kardeşi Togan Gökbakar ve gazetecilerle selfie çekerek bu mutlu anını ölümsüzleştirdi.





Tüp mide ameliyatıyla 8 ayda 41 kilo veren Cengiz Kurtoğlu, galaya şarkıcı oğulları Aydın ve Orçun Kurtoğlu ile katıldı.

Doğan SAVAŞ