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  1. 14 Şubat klasiği

isyanı

Bengü isyanı
Aradığı aşkı bir türlü bulamayan Bengü'den trajikomik paylaşım! Uzun süredir hayatında kimse olmayan şarkıcı, deniz otobüsünde ağlamış numarası yaparken çekilen bu kareye, "Sevgililer Günü'nüz kutlu olsun" notu düştü. , yer bildiriminde de kendisini 'Yalnızlar Rıhtımı'nda etiketledi.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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