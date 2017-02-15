14 Şubat klasiği

Sanat dünyasının müzmin bekarı Alişan, geleneği bozmadı… Her yıl olduğu gibi bu 14 Şubat'ta yalnız olan 40 yaşındaki şarkıcı, programı sırasında çizgili pijamalarla çekilen bu karesini "Yine bir 14 Şubat ve ben" notuyla paylaştı.