Rengarenk ilgi

İncir' ve 'İçimdeki Duman' şarkıları büyük beğeni toplayan İlyas Yalçıntaş, Türkiye'yi karış karış dolaşıyor. Önceki gün de Eskişehirli hayranlarıyla bir araya gelen müzisyen, izdiham yarattı. Her hayranıyla fotoğraf çektiren İlyas Yalçıntaş'ın siyahi bir genç kızla poz verdiği anlar da objektiflere böyle yansıdı.