Yol Durumu
  1. 'Candan' mesaj
  2. 4x4 çapkın!

Rengarenk ilgi

Rengarenk ilgi
İncir' ve 'İçimdeki Duman' şarkıları büyük beğeni toplayan İlyas Yalçıntaş, Türkiye'yi karış karış dolaşıyor. Önceki gün de Eskişehirli hayranlarıyla bir araya gelen müzisyen, izdiham yarattı. Her hayranıyla fotoğraf çektiren İlyas Yalçıntaş'ın siyahi bir genç kızla poz verdiği anlar da objektiflere böyle yansıdı.
Etiketler:
  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar