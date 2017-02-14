Müge buz kesti

Yılın en soğuk ve havalı havuz partisi Red Bull Jump and Freeze, önceki gün Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da gerçekleşti. Eksi 11 derecede eğlence ve yaratıcılığı buluşturan yarışmada yarışmacılar kendi tasarladıkları eğlenceli kostüm ve ekipman ile buz gibi suyla dolu havuza atladı. Yarışmada aynı zamanda jüri üyesi de olan ünlü oyuncu Müge Boz da soyadından esinlendi ve boz ayı kıyafeti ile atlayışını gerçekleştirdi.