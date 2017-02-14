Karnı burnunda şov

Müzik dünyasının en önemli etkinliklerinden olan ve bu yıl 59.'su yapılan Grammy Ödülleri, önceki akşam ABD'nin Los Angeles kentinde birbirinden ünlü isimlerin sahne aldığı törenle sahiplerini buldu. Staples Center'da düzenlenen ödül törenine Beyonce, Adele ve kadınların dayanışması damgasını vurdu. 28 yaşındaki İngiliz şarkıcı Adele, gecede 5 ödül alarak başarısını bir kez daha konuşturdu.



TRUMP'A GÖNDERMELER...

İkiz bebeklerine hamile olan Beyonce ise karnı burnunda olmasına rağmen sergilediği sahne şovuyla yıldız olmanın kitabını bir kez daha yazdı... 35 yaşındaki seksi yıldız, kıyafetleriyle de cesaretini konuşturdu. Gecenin bir diğer yıldız ismi ise Jennifer Lopez'di... Ödül vermek için sahneye çıkan Lopez, Nobel Ödüllü Amerikalı siyahi kadın yazar Prof. Toni Morrison'un "Umutsuzluğa düşmeye zaman yok, kendine acımaya yer yok, sessizliğe gerek yok, korkuya yer yok" sözleriyle ABD Başkanı Donald Trump'a gönderme yaptı. Katy Perry ise 'Ritme zincirli' şarkısını kolunda 'Israrcı Ol' yazılı bantla seslendirdi. Şarkıcı, "Özgür olduğumuzu sanıyoruz ama bir balonda yaşıyoruz" sözlerinin yer aldığı şarkının son bölümünde sahneye Amerikan Anayasası yansıtıldı.









ADELE 5'LEDİ

Aldığı 5 ödülle gecenin yıldızı olan Adele, mütevazılığını da konuşturdu. Ödül aldığı 'Yılın Albümü' dalının bir diğer adayı olan Beyonce'ye atıfta bulunan Adele, gözyaşlarıyla "Bu ödülü kabul edemem. Beyonce'nin 'Lemonade' albümü muazzamdı. Tüm sanatçılar sana hayranız. Sen bizim ışığımızsın" dedi. Ödülünü ikiye bölen Adele, heykelciğin bir parçasını Beyonce'ye verdi...







RİHANNA KANA

Geceye Armani imzalı iki parça bir kıyafetle katılan Rihanna, göbeğini açıkta bırakan elbisesiyle 'dövme şov' yaptı. Göğüslerinin hemen altında bulunan melek kanatları şeklindeki dövmesini gözler önüne seren Barbadoslu yıldız, her zamanki gibi nefes kesiciydi...













HAKKINI VERDİLER

Görkemli törende Türkiye'yi temsil eden bir diğer isimler modacı Yasemin Taciroğlu ile kardeşi Yaman'dı. İki kardeş, şıklıklarıyla gecede diğer Türkler arasından sıyrılıp ön plana çıkmayı başardı...





SINIFTA KALDIL AR

Türkiye'nin en şık kadınları arasında gösterilen Burcu Esmersoy da törene katıldı. Ünlü sunucu, özensiz haliyle hayal kırıklığı yarattı.

Gecede hazır bulunan bir diğer isim olan Emina Sandal da tarzıyla sınıfta kaldı.başardıverdiler

