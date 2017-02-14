'Candan' mesaj

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Candan Erçetin, önceki akşam Merit International'ın davetlisi olarak Karadağ'da sahne aldı. Güzel sanatçı, "Herkesin Sevgililer Günü bol aşklı, çok mutlu geçsin" dedi.
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