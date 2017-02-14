Yol Durumu
  1. Karnı burnunda şov
  2. Beren’e sürpriz var

Boksör Funda

Boksör Funda
Önceki akşam Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne alan Funda Arar, kol kaslarıyla dikkat çekti. Sosyal medyada boks yaparken fotoğraf paylaşan şarkıcı, "Profesyonel olarak yapmıyorum. Maksat ter atmak" dese de kaslarını görenler "Boksör Funda" yorumu yaptı.
Etiketler:
  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar