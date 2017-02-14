Önceki akşam Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne alan Funda Arar, kol kaslarıyla dikkat çekti. Sosyal medyada boks yaparken fotoğraf paylaşan şarkıcı, "Profesyonel olarak yapmıyorum. Maksat ter atmak" dese de kaslarını görenler "Boksör Funda" yorumu yaptı.