Beren’e sürpriz var

Bu akşam 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında Zorlu PSM Ana Tiyatro Sahnesi'nde konser verecek olan Kenan Doğulu, gece sonunda eşi Beren Saat'e sürpriz yapacağını açıkladı. Çok iyi bir baba olacağından emin olan ünlü sanatçı, "Benim babam çok iyi bir babaydı. Ben o rol model olarak seçtiğim babaya benzesem bana yeter" dedi.