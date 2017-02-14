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Bebek sürprizi

’in güzel eşi , internette ‘Neee! Yine mi hamileyim!’ başlıklı bir video paylaştı. Güzel yenge, şimdilerde 3 aylık hamile olduğunu açıkladı.

Bebek sürprizi
Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'e güzel haber... Demirel'in 2010 yılında nikah masasına oturduğu Belçika Güzeli Zeynep Sever, dün müjdeyi sevenleriyle paylaştı. Kısa bir süre önce Youtube kanalı kuran ve birbirinden renkli videolar paylaşan 27 yaşındaki Demirel, hamile olduğunu açıkladı. , "Bizim için sürpriz oldu. Beklemediğimiz bir anda haberi aldık. Şu anda 3 aylık hamileyim" dedi.

Yaklaşık 3 yıl önce de kızı Yade'yi kucağına alan güzel yengenin bu açıklaması, futbol ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Mutlu haberi Youtube kanalından "Neeee! Yine mi hamileyim" başlığıyla duyuran Zeynep Demirel'e özellikle Fenerbahçeli taraftarlar, şimdiden sağlık ve mutluluk diledi...
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  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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