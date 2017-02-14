Bebek sürprizi

Fenerbahçeli kaleci VolkanDemirel'e güzel haber... Demirel'in2010 yılında nikah masasına oturduğuBelçika Güzeli Zeynep Sever, dünmüjdeyi sevenleriyle paylaştı. Kısa birsüre önce Youtube kanalı kuran vebirbirinden renkli videolar paylaşan27 yaşındaki Demirel, hamile olduğunuaçıkladı. Zeynep Sever Demirel, "Bizimiçin sürpriz oldu. Beklemediğimizbir anda haberi aldık. Şu anda 3aylık hamileyim" dedi.
Yaklaşık 3 yıl önce de kızıYade'yi kucağına alan güzel yengeninbu açıklaması, futbol ve magazindünyasında büyük yankı uyandırdı.Mutlu haberi Youtube kanalından"Neeee! Yine mi hamileyim"başlığıyla duyuran Zeynep Demirel'eözellikle Fenerbahçeli taraftarlar,şimdiden sağlık ve mutluluk diledi...
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