'At'la gel Maria

Türk yarış tarihinin yaşayan efsanesi, namı diğer 'sihirbaz' olarak da bilinen Halis Karataş, yeni bir girişime imza attı. Karataş'ın Sakarya Sapanca'daki harasında yetiştirilen Space Gray isimli 2yaşındaki İngiliz tayına, Amerika'dantalip çıktı. ABD'li işkadını MariaGonzales, Türkiye'deki at yarışlarına hayran kaldı.
YENİ SAHİBİNİ BEKLİYOR
Daha sonra iş ortaklığı bulunan Abdurrahman Akgül'ü aradı. İngiliz tayını satın almak istediğini anlattı. Ardından Akgül'ün aracılığıyla Halis Karataş ile görüştü. 80 bin TL karşılığında İngiliztayı satın aldı. Yeni sahibini görmeyi bekleyen Space Gray ise mayıs ayında katılacağı ilk yarış için çalışmalara başlatıldı. Hazırlıkların Ankara ve Adana'daki hipodromlarda yapıldığı aktarıldı. İş kadını Maria Gonzales'in ilerleyen tarihlerde birkaç at daha almak istediği öğrenildi.
TÜRKİYE'DEKİ YARIŞLARA HAYRAN
Katar'da şirketleri bulunan ABD'li iş kadını Maria Gonzales, İngiliz tayı 80 bin TL karşılığında jokey Halis Karataş'tan satın aldı. Gonzales'in önümüzdeki aylarda Türkiye'ye gelip yarışları yakından takip edeceği öğrenildi.kaldıSpace Gray ise mayıs ayında katılacağı ilk yarış için çalışmalara başlatıldı. Hazırlıkların Ankara ve Adana'daki hipodromlarda yapıldığı aktarıldı. İşkadını Maria Gonzales'in ilerleyen tarihlerde birkaç at daha almak istediği öğrenildi.
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