'At'la gel Maria

yarış tarihinin yaşayan efsanesi, namı diğer '' olarak da bilinen, yeni bir girişime imza attı. Karataş'ın Sakarya Sapanca'daki harasında yetiştirilenABD'li işkadınıTürkiye'deki at yarışlarına hayran kaldı.Daha sonra iş ortaklığı bulunan Abdurrahman Akgül'ü aradı. İngiliz tayını satın almak istediğini anlattı. Ardından Akgül'ün aracılığıyla Halis Karataş ile görüştü.Yeni sahibini görmeyi bekleyen Space Gray ise mayıs ayında katılacağı ilk yarış için çalışmalara başlatıldı. Hazırlıkların Ankara ve Adana'daki hipodromlarda yapıldığı aktarıldı. İş kadını Maria Gonzales 'in ilerleyen tarihlerde birkaç at daha almak istediği öğrenildi.Katar'da şirketleri bulunan ABD'li iş kadını Maria Gonzales, İngiliz tayı 80 bin TL karşılığında jokey Halis Karataş'tan satın aldı. Gonzales'in önümüzdeki aylarda Türkiye'ye gelip yarışları yakından takip edeceği öğrenildi.kaldıSpace Gray ise mayıs ayında katılacağı ilk yarış için çalışmalara başlatıldı. Hazırlıkların Ankara ve Adana'daki hipodromlarda yapıldığı aktarıldı. İşkadını Maria Gonzales'in ilerleyen tarihlerde birkaç at daha almak istediği öğrenildi.