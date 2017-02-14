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Aleyna için oyun vakti

Aleyna için oyun vakti
Son dönemin popüler ismi Aleyna Tilki, önceki akşam arkadaşlarıyla Ataşehir'deki Kuruçeşme Kahvesi'ndeydi. 16 yaşındaki şarkıcı, mekanın VIP odasında arkadaşlarıyla birlikte PlayStation oynayıp stres attı.
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  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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