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4x4 çapkın!

Sosyetik işadamı Sabancı, bugünkü Sevgililer Günü için hummalı bir hazırlık yaptı... Çapkınlıklarıyla ünlü 26 yaşındaki playboy, dün İstanbul’daki 4 ayrı adrese her biri 2 bin liralık gül buketleri gönderdi!

4x4 çapkın!
Çapkınlıkları dillere destan olan Hakan Sabancı için 14 Şubat Sevgililer Günü ayrı bir anlam ifade etti! Kendisi gibi sosyetik Aslışah Alkoçlar'la 1 yıllık ilişkisi geçtiğimiz aylarda biten sosyetik playboy, ayrılığın ardından çapkınlıkta gaza basmıştı. Aralarında Hadise'nin de olduğu birçok güzelle adı anılan , kuşkusuz birçok kaçamağını da gizlice yaptı...

BU ÖZEL GÜNÜ ES GEÇMEDİ!
Hızlı bir çapkın olmasına rağmen bugünkü Sevgililer Günü'nü de es geçmeyen Sabancı, dün asistanları aracılığıyla bir çiçekçiye sipariş verdi. Ancak işin ilginç yanı, 26 yaşındaki playboyun 1 değil 4 ayrı adrese gösterişli buketler gönderilmesini istemesiydi... Hakan Sabancı; Ulus, Bebek, Rumelihisarı ve Etiler'deki 4 ayrı adrese her biri 2 bin TL olan 4 ayrı buketin gönderilmesini istedi. Böylece Sabancı, bir kez daha 'dört dörtlük bir çapkın olduğunu' gözler önüne serdi. Bu arada Sabancı'nın çiçek yolladığı adresler arasında en dikkat çekeni ise Rumelihisarı'ydı...

BİRİ HADİSE'YE Mİ?
Geçtiğimiz ay Hadise ile bir gece kulübünde eğlenen Sabancı'nın seksi popçunun evinin bulunduğu semt olan Rumelihisarı'na çiçek yollaması "Bu olay aşk, gizlice devam mı ediyor?" yorumları yaptırdı. Kendisinden 7 yaş küçük Sabancı ile anılan Hadise, sürpriz gece için "Hakan, VIP minibüsüyle beni evime yollayarak güzel bir jest yaptı. Aşk şimdilik yok" sözlerini sarf etmişti...
Etiketler:
  • 14 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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