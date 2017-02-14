4x4 çapkın!

Sosyetik işadamı Sabancı, bugünkü Sevgililer Günü için hummalı bir hazırlık yaptı... Çapkınlıklarıyla ünlü 26 yaşındaki playboy, dün İstanbul’daki 4 ayrı adrese her biri 2 bin liralık gül buketleri gönderdi!
Çapkınlıkları dillere destan olan Hakan Sabancı için 14 ŞubatSevgililer Günü ayrı bir anlam ifade etti! Kendisi gibi sosyetik AslışahAlkoçlar'la 1 yıllık ilişkisi geçtiğimiz aylarda biten sosyetik playboy, ayrılığınardından çapkınlıkta gaza basmıştı. Aralarında Hadise'ninde olduğu birçok güzelle adı anılan Hakan Sabancı, kuşkusuz birçok kaçamağını da gizlice yaptı...
BU ÖZEL GÜNÜ ES GEÇMEDİ!
Hızlı bir çapkın olmasına rağmen bugünkü Sevgililer Günü'nü de es geçmeyen Sabancı, dün asistanlarıaracılığıyla bir çiçekçiye sipariş verdi. Ancak işin ilginç yanı, 26 yaşındaki playboyun 1 değil 4 ayrı adresegösterişli buketler gönderilmesini istemesiydi... Hakan Sabancı; Ulus, Bebek,Rumelihisarı ve Etiler'deki 4 ayrı adrese her biri 2 bin TL olan 4 ayrı buketingönderilmesini istedi. Böylece Sabancı, bir kez daha 'dört dörtlük bir çapkın olduğunu' gözler önüne serdi. Bu arada Sabancı'nın çiçek yolladığı adresler arasında en dikkat çekeniise Rumelihisarı'ydı...
BİRİ HADİSE'YE Mİ?
Geçtiğimiz ay Hadise ile bir gecekulübünde eğlenen Sabancı'nın seksipopçunun evinin bulunduğu semt olanRumelihisarı'na çiçek yollaması "Buolay aşk, gizlice devam mı ediyor?"yorumları yaptırdı. Kendisinden 7 yaşküçük Sabancı ile anılan Hadise, sürprizgece için "Hakan, VIP minibüsüyle benievime yollayarak güzel bir jest yaptı. Aşkşimdilik yok" sözlerini sarf etmişti...
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