Tuvana aşka geldi

Ata Demirer'le başrolünü paylaştığı 'Olanlar Oldu' filmindeki performansı ile beğeni toplayan Tuvana Türkay, önceki gün bu fotoğrafı paylaştı. At üstünde çekilen fotoğrafına "Uslusun. Seni seviyorum" notu düşen güzel oyuncuya "Tablo gibi bir kare" yorumları yapıldı.