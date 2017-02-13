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Tuvana aşka geldi

Tuvana aşka geldi
Ata Demirer'le başrolünü paylaştığı 'Olanlar Oldu' filmindeki performansı ile beğeni toplayan Tuvana Türkay, önceki gün bu fotoğrafı paylaştı. At üstünde çekilen fotoğrafına "Uslusun. Seni seviyorum" notu düşen güzel oyuncuya "Tablo gibi bir kare" yorumları yapıldı.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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