Şipşak Zeynep

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Şarkıcı Zeynep Mansur, önceki gün Koşuyolu'ndaki Okşan's Güzellik Yaşam Akademi'nin açılışına katıldı. Pratik olduğunu söyleyen Mansur, "Bir yere giderken çabuk hazırlanırım. Buraya gelirken saçımı, makyajımı 5 dakikada yaptım" dedi.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Gazete
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