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Şipşak Zeynep

Şipşak Zeynep
Şarkıcı Zeynep Mansur, önceki gün Koşuyolu'ndaki Okşan's Güzellik Yaşam Akademi'nin açılışına katıldı. Pratik olduğunu söyleyen Mansur, "Bir yere giderken çabuk hazırlanırım. Buraya gelirken saçımı, makyajımı 5 dakikada yaptım" dedi.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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