Sevgi mesajı

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Yarınki Sevgililer Günü'nde Nanna'da sahneye çıkacak olan Soner Arıca, 14 Şubat'a özel yönetmen Gökhan Özdemir'in objektifine poz verdi. Smokinle objektif karşısına geçen Arıca, "Dilerim bu yıl sevginin, aşkın hakim olduğu bir yıl olur" mesajı verdi.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Gazete
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