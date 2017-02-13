İbo takipte!

İhanet gerekçesiyle 11 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan Demet Şener'le İbrahim Kutluay,pişti oldu! 2005 yılında hayatını ünlü basketbolcuyla birleştiren eski manken, boşanma kararıyla birlikte yavaş yavaş İstanbul gecelerinde boy göstermeye başladı. Eşinin kendisini sosyetikgüzel Edvina Sponza'yla aldattığını iddia ederek ayrılık kararı alan Şener, önceki gece eğlenmek için Kutluay'ınmüdavimi olduğu Etiler Fenix adlı mekanı tercih etti. Eşinden boşanmak istemeyen İbrahim Kutluay da yakındostlarından Şener'in orada olduğunuöğrenince soluğu aynı mekanda aldı. Ünlü sunucunun arkadaşlarıyla birlikte eğlendiği sırada içeri İbrahim Kutluay girdi. Kutluay'ı görse de bozuntuya vermeyen Şener'in eğlencesinedevam ettiği öğrenildi. Mekan çıkışı soruları yanıtsız bırakan eski mankenin oldukça keyifli olması ise dikkat çekti.
GÖZ HAPSİNE ALDI
Eşini gece boyu göz hapsinealan Kutluay da birkaç saat sonra mekandan ayrıldı. VIP minibüse binen Kutluay, boşanmayla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Sık sık sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla hayatında yeni bir sayfa açtığını ve mutlu olduğunu söyleyen Demet Şener'in Kutluay'ı umursamadan eğlenmesi ise "Demet'ten İbo'ya nispet" dedirtti.
BİRDEMETNİSPET!
İbo'nun aksine neşeli halleriyle dikkat çeken Demet Şener'in Kutluay'ın müdavimi olduğu mekanda eğlendiğini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Eşi Demet Şener'in ardından mekanı arkadaşlarıyla terk eden Kutluay'ın keyifsiz halleri objektiflere böyle yansıdı.
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