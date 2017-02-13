Hızmalı Serenay

Başrolünde yer aldığı 'Fi Çi Pi' dizisinin çekimlerine başlayan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki akşam katıldığı bir davette kendine has tarzını gözler önüne serdi. Sarıkaya, daha önce de taktığı ve pek çok kişi tarafından eleştirilen hızmasından vazgeçemedi. Ünlü oyuncu, davete sevgilisi Kerem Bürsin'in beğendiği hızmasını takıp gitmesiyle de "Eleştiriler umrumda değil. Önemli olan benim beğenmem" mesajı vermiş oldu...



Rihanna'nın öncüsü olduğu hızmayı bir dönem Merve Boluğur ve Neslihan Doğulu da takmıştı. Sarıkaya'nın ise hızmadan vazgeçmeye niyeti yok.