Hızmalı Serenay

Başrolünde yer aldığı 'Fi Çi Pi' dizisinin çekimlerine başlayan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki akşam katıldığı bir davette kendine has tarzını gözler önüne serdi. Sarıkaya, daha önce de taktığı ve pek çokkişi tarafından eleştirilenhızmasından vazgeçemedi. Ünlü oyuncu, davete sevgilisi KeremBürsin'in beğendiği hızmasını takıp gitmesiyle de "Eleştirilerumrumda değil. Önemli olanbenim beğenmem" mesajı vermiş oldu...
Rihanna'nın öncüsü olduğu hızmayı bir dönem Merve Boluğur ve Neslihan Doğulu da takmıştı. Sarıkaya'nın ise hızmadan vazgeçmeye niyeti yok.
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