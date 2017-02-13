Geri sayımda

Dünyaca ünlü yönetmenimiz Ferzan Özpetek'in 20 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'de çektiği filmi 'İstanbulKırmızısı'nın fragmanı görücüye çıktı. Önceki gün yayınlanan filmin tanıtımı sinemaseverlerden büyük beğeni topladı. Fragman çok kısa bir süre içerisinde 10 binlerce defa izlenippaylaşıldı. Başrollerinde Halit Ergenç, TubaBüyüküstün, Mehmet Günsür ve Nejatİşler'in yer aldığı film, 3 Mart'ta seyirciyle buluşacak. Çekimleri İstanbul'da gerçekleşen ve kadrosunun yanı sıra görüntüleriyle de merakla beklenen film; eve dönüş, hesaplaşma ve aşk hikayesini çarpıcı bir dille anlatıyor.
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