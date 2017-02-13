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Eğitim şart

Eğitim şart
Ziynet Sali, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Sali, derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti. Daha önce Mariah Carey'nin vokal koçuyla anlaştığını söyleyen sanatçı, "1 haftadır her gün internet üzerinden çalışıyoruz. 'İngilizce biliyorum' diyordum ama daha da öğreniyorum. Yakında Londra'ya da gideceğim" dedi.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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