Ebru’nun sırrı ortaya çıktı

Ünlü sunucu ve model Ebru Şallı'nın güzelliğinin sırrı ortaya çıktı. Sağlıklı yaşam ve güzellik için sosyal medyada kullandığı pahalı ürünleri takipçileriyle paylaşan 40 yaşındaki eski mankenin iksiri, ev yapımı turşu…



İki çocuk annesi Şallı, hiçbir katkı maddesi içermeyen organik sebzelerden yaptığı turşular sayesinde cildinin pırıl pırıl olduğunu söyledi. Doğal bir probiyotik olan turşuyu bol bol tüketen güzel sunucu, bu sayede hem bağışıklığının güçlendiğini hem de cildindeki kırışıklıklarda azalma olduğunu dile getirdi.