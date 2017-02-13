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Brokoli Dilan

, ’ı kıvırcık saçlarından dolayı ‘brokoli’ye benzetti

Brokoli Dilan
Süheyl ve Behzat Uygur'un 'Yeşilçam Sahnede Kabare' isimli oyunu önceki akşam Kartalkaya'da sahnelendi. Uygur Kardeşler, kırmızı kıyafetle sahneye çıkan İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak'a takılmadan edemedi. Behzat Uygur'un kıvırcık saçlarından dolayı Çıtak'a 'Brokoli Dilan' demesi herkesi güldürdü.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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