Beyoğlu tacizi

Öncekiakşam 35.yaş gününükutlayan ÖzgeBorak'ın eğlencesinegölge düştü. Güzeloyuncu, uzun süredirbirlikte olduğureklamcı sevgilisiBerkay Tahmaz'ınAsmalımescitVeranda Pera'daorganize ettiğipartide yeni yaşınınmutluluğunu dostlarıylapaylaştı. Mekan çıkışıTahmaz ile objektifleremutluluk pozu verenBorak'ın yanına gelen sokakçalgıcılarıyla, satıcılarıikiliyi taciz etmeye başladı.Röportaj veren ünlü çiftinetrafını sarıp dakikalarcapara isteyen çocuklarımekanın görevlileri güçlükleuzaklaştırdı. Tacizin sonaermesiyle rahat bir nefesalan ikili, taksiye atlayıpevlerinin yolunu tuttu.Para isteyen çocuklar, istediklerini alamayınca ikiliyi sözle taciz etmeye başladı. Bunun üzerine mekanın görevlileri devreye girdi.
* 14 Şubat'taki doğum gününü erken kutlayan Borak, evlilik sorularını geçiştirdi.
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