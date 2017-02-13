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Beyoğlu tacizi

Her gece ünlülerden para almak için fırsat kollayan sokak satıcıları ile çalgıcıları, bu kez ’la sevgilisi ’ı taciz etti...

Beyoğlu tacizi
Önceki akşam 35. yaş gününü kutlayan Özge Borak'ın eğlencesine gölge düştü. Güzel oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu reklamcı sevgilisi Berkay Tahmaz'ın Asmalımescit Veranda Pera'da organize ettiği partide yeni yaşının mutluluğunu dostlarıyla paylaştı. Mekan çıkışı Tahmaz ile objektiflere mutluluk pozu veren Borak'ın yanına gelen sokak çalgıcılarıyla, satıcıları ikiliyi taciz etmeye başladı. Röportaj veren ünlü çiftin etrafını sarıp dakikalarca para isteyen çocukları mekanın görevlileri güçlükle uzaklaştırdı. Tacizin sona ermesiyle rahat bir nefes alan ikili, taksiye atlayıp evlerinin yolunu tuttu. Para isteyen çocuklar, istediklerini alamayınca ikiliyi sözle taciz etmeye başladı. Bunun üzerine mekanın görevlileri devreye girdi.


* 14 Şubat'taki doğum gününü erken kutlayan Borak, evlilik sorularını geçiştirdi.

DOĞAN SAVAŞ
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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