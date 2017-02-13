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Ali saadeti

Ali saadeti
Bergüzar Korel, önceki gün 7 yaşındaki oğlu Ali ile Zorlu'da objektiflere yansıdı. Anne-oğul alışveriş yaptı. "Ali ile setten fırsat buldukça vaktimizi en iyi şekilde değerlendiriyoruz" diyen güzel oyuncu daha sonra oğluyla oyun alanına geçerek oyunlar oynadı. Oğluyla keyifli saatler geçiren Korel, hayranlarıyla da bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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