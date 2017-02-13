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40 kiloyu taşıyamadı

, önceki akşam Günay sahnesine 40 kilogramlık kıyafetle çıkınca zor anlar yaşadı

40 kiloyu taşıyamadı
Güçlü sesinin yanı sıra gösterişli kostümleriyle de olay olan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, önceki akşam Günay Restoran'da sahne aldı. Her zaman olduğu gibi sesiyle kulakların pasını silen Ersoy, hiçbir masraftan kaçınmadı ve yine şıklığıyla da göz doldurdu.

'HER ŞEY SİZİN İÇİN'
Gece için özel olarak 2 kostüm diktiren Diva, ağırlığı 40 kilogram olan beyaz elbisesi ile ayakta durmakta güçlük çekti. Kıyafetinin ağırlığından dolayı sahneye sandalye koyduran Ersoy, seslendirdiği bazı şarkılarda ayağa kalktı. 3 saat boyunca sahnede kalan sanatçı, "Her şey sizler için, hepinizi çok seviyorum" dedi.

2 AYDA HAZIRLANDI
'un gece için tercih ettiği Semih Doğruer imzalı kıyafetin, 2 aylık titiz bir çalışmanın ürünü olduğu öğrenildi. Paris'ten özel olarak getirtilen yarı değerli Swarovski taşlarla süslü elbisenin değeri ise 27 bin dolar (yaklaşık 100 bin lira)…
Kıyafetinin ağırlığından dolayı ayakta durmakta güçlük çeken 64 yaşındaki sanatçı, şarkılarını oturarak söyledi.
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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