40 kiloyu taşıyamadı

Güçlü sesinin yanı sıra gösterişli kostümleriyle de olay olan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, önceki akşam Günay Restoran'da sahne aldı. Her zaman olduğu gibi sesiyle kulakların pasını silen Ersoy, hiçbir masraftan kaçınmadı ve yine şıklığıyla da göz doldurdu.
'HER ŞEY SİZİN İÇİN'
Gece için özel olarak 2 kostümdiktiren Diva, ağırlığı 40 kilogram olan beyaz elbisesi ile ayaktadurmakta güçlük çekti. Kıyafetinin ağırlığından dolayı sahneye sandalye koyduran Ersoy, seslendirdiği bazı şarkılarda ayağa kalktı. 3 saat boyunca sahnede kalan sanatçı, "Her şey sizler için, hepinizi çokseviyorum" dedi.
2 AYDA HAZIRLANDI Bülent Ersoy'un gece için tercih ettiği Semih Doğruer imzalıkıyafetin, 2 aylık titiz birçalışmanın ürünü olduğu öğrenildi. Paris'ten özel olarak getirtilen yarıdeğerli Swarovski taşlarla süslü elbisenin değeri ise 27 bin dolar(yaklaşık 100 bin lira)… Kıyafetininağırlığındandolayı ayaktadurmaktagüçlük çeken64 yaşındakisanatçı,şarkılarınıoturaraksöyledi.
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