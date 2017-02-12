Zehra buluşması

Hülya Avşar; önceki gün eski eşi Kaya Çilingiroğlu, İngiltere'de okuyan kızları Zehra ve Çilingiroğlu'nun ikinci evliliğinden olan oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile İstinye'deydi. Eski eşiyle objektiflere poz veren Avşar Kızı, "Kolay kolay dördümüzü bir arada bulamazsınız kaçırmayın" diyerek espri yaptı.